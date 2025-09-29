DAX23.872 +0,5%ESt505.526 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.152 -0,4%Nas22.534 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Profil
Aktie im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter

30.09.25 16:10 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 16,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,08 EUR -0,03 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 16,95 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,95 EUR. Bei 17,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.585 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,59 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

