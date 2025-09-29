JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag leichter
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 16,95 EUR.
Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 16,95 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,95 EUR. Bei 17,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.585 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.
Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,59 EUR.
JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
