JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 19,73 EUR nach oben.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 46,98 Prozent Luft nach oben. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 27,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

