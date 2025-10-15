DAX24.319 +0,3%Est505.632 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

15.10.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 19,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,73 EUR 0,26 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 19,65 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,82 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 19,71 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.401 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 32,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
