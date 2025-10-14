JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 19,22 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 19,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,97 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.303 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 29,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,88 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 25,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2025 aus.

