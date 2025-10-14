DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

14.10.25 16:08 Uhr

14.10.25 16:08 Uhr


Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 19,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,30 EUR -0,62 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 19,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,97 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.303 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 29,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,88 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 25,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Jenoptik: Spannender charttechnischer Durchbruch

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank

14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK

09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

