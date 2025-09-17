DAX23.615 +1,1%ESt505.422 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,61 -0,4%Gold3.655 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

18.09.25 09:30 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 16,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,47 EUR 0,16 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.995 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. 76,65 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,366 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
