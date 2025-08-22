JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Montagvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 18,00 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,19 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.586 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 62,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,377 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,30 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,32 EUR je Aktie.

