Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 178,00 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 178,00 USD. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 176,87 USD. Bei 177,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 119.379 Johnson Johnson-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Gewinne von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 20,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

