Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Kurseinbußen

Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 176,32 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 176,32 USD. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 175,71 USD. Bei 177,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 371.556 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 2,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 20,21 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren