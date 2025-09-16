Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochabend mit Kursplus

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Johnson Johnson legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 177,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
150,34 EUR 1,84 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 177,21 USD zu. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 178,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 333.313 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 181,16 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 25,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
