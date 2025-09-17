Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 175,38 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 175,38 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 175,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 176,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 348.137 Stück.

Bei einem Wert von 181,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,30 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

