Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteuert sich am Abend

21.08.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verteuert sich am Abend

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 179,85 USD.

Johnson & Johnson
153,96 EUR 0,42 EUR 0,27%
Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 179,85 USD. Bei 180,04 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,55 USD. Bisher wurden via New York 331.930 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,58 USD. Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 21,78 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

