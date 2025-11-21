DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.184 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,23 -1,5%Gold4.080 +0,1%
Johnson Johnson im Blick

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Kursplus

21.11.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 203,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
178,32 EUR 2,60 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 203,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 204,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,96 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 607.133 Johnson Johnson-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2025 auf bis zu 203,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 0,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.

Am 14.10.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

