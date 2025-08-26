Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochabend stärker

So entwickelt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 176,84 USD.

Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 20:07 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 177,67 USD zu. Bei 176,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 242.370 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,44 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 20,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen