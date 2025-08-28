Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend gefragt

So entwickelt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 176,84 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 176,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 176,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,05 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276.972 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 2,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 25,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

