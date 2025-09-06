DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,26 -0,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,66 +1,5%Gold3.602 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Joint Venture

RWE-Aktie: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung

08.09.25 08:15 Uhr
RWE-Aktie: Konzern holt Apollo für Amprion-Finanzierung ins Boot | finanzen.net

RWE holt sich für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Vermögensverwalter Apollo Global Management ins Boot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apollo Global Management Inc
112,60 EUR 0,40 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
35,40 EUR 0,39 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Apollo werde 3,2 Milliarden Euro für eine Beteiligung an einem Joint Venture zahlen, das künftig den 25,1-prozentigen RWE-Anteil an Amprion halten werde, teilte Amprion in Dortmund mit. RWE werde die operative Kontrolle über das Joint Venture haben und die Amprion-Beteiligung auch künftig verwalten. Ein Abschluss wird für das vierte Quartal erwartet.

Wer­bung

RWE sprach in einer Erklärung von einer langfristigen Partnerschaft, um die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils von RWE an Amprion sicherzustellen.

DJG/rio/sha

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Apollo Global Management und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apollo Global Management

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apollo Global Management

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:16RWE OutperformBernstein Research
05.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025RWE OutperformBernstein Research
03.09.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16RWE OutperformBernstein Research
05.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025RWE OutperformBernstein Research
03.09.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen