RWE-Aktie: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung

08.09.25 08:15 Uhr

RWE holt sich für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Vermögensverwalter Apollo Global Management ins Boot.

Apollo werde 3,2 Milliarden Euro für eine Beteiligung an einem Joint Venture zahlen, das künftig den 25,1-prozentigen RWE-Anteil an Amprion halten werde, teilte Amprion in Dortmund mit. RWE werde die operative Kontrolle über das Joint Venture haben und die Amprion-Beteiligung auch künftig verwalten. Ein Abschluss wird für das vierte Quartal erwartet. Wer­bung Wer­bung RWE sprach in einer Erklärung von einer langfristigen Partnerschaft, um die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils von RWE an Amprion sicherzustellen. DJG/rio/sha DOW JONES

