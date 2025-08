K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 13,25 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 13,25 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,22 EUR. Mit einem Wert von 13,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 401.903 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 28,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,170 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,46 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -0,220 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

