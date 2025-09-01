DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

02.09.25 16:09 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 11,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 11,33 EUR. Bei 11,32 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.851 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 50,66 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,149 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,57 EUR je K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,807 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

