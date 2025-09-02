DAX23.611 +0,5%ESt505.333 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Notierung im Blick

K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag stärker

03.09.25 09:24 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,37 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,30 EUR 0,03 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,37 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.962 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,13 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 13,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -4,807 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf

K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

