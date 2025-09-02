K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von K+S

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 11,18 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 11,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,13 EUR. Bei 11,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.275 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,57 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,807 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf

K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung