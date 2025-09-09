K+S Aktie News: K+S am Mittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich K+S

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von K+S. Bei der K+S-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,22 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,22 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 302.356 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,29 Prozent.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,149 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,14 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR je Aktie ausweisen dürften.

