K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 11,21 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.523 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,149 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR je Aktie ausweisen dürften.

