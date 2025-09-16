K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,19 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,19 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,16 EUR. Bei 11,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.723 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 8,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,14 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,373 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

