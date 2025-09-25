DAX23.634 +0,4%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Abschlägen

26.09.25 09:27 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,73 EUR ab.

K+S AG
12,08 EUR 0,25 EUR 2,11%
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 11,73 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.734 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,990 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

