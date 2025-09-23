DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Blick auf K+S-Kurs

K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

26.09.25 12:08 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,84 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,86 EUR 0,03 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,68 EUR aus. Bei 11,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 121.552 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 10 Jahren verloren

K+S: Erste Stabilisierung erkennbar

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen