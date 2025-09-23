DAX23.401 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Kurs der K+S

K+S Aktie News: K+S am Mittag fester

25.09.25 12:07 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12,14 EUR 0,36 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 12,01 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 12,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,90 EUR. Zuletzt wechselten 208.408 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,13 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

