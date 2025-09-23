K+S Aktie News: K+S am Mittag fester

Kurs der K+S

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,01 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 12,01 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 12,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,90 EUR. Zuletzt wechselten 208.408 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,13 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR einfahren.

