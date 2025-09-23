K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,82 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,82 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,68 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 249.742 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 44,42 Prozent zulegen. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 12,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 871,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 873,80 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR einfahren.

