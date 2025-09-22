K+S Aktie News: K+S zieht am Mittag an

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 11,76 EUR.

Das Papier von K+S legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 11,76 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,51 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.662 Stück gehandelt.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,990 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

