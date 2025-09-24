K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 11,81 EUR abwärts.

Das Papier von K+S befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 11,81 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,75 EUR. Bei 11,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.419 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,86 EUR an.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR je Aktie ausweisen dürften.

