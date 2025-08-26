DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.511 +0,2%Nas21.582 +0,2%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,73 +0,7%Gold3.384 -0,3%
So bewegt sich K+S

K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

27.08.25 16:10 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,86 EUR -0,02 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,81 EUR. Bei 11,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 214.282 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 19,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,166 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 13,57 EUR angegeben.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen