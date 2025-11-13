Wacker Neuson-Aktie: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal
Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat angesichts der schwächelnden Konjunktur und der US-Zollpolitik seinen Jahresausblick angepasst.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz von Wacker Neuson SE soll 2025 zwischen 2,15 und 2,25 Milliarden Euro liegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Zuvor waren 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro angepeilt. Die operative Marge soll 6,5 bis 6,8 Prozent erreichen und liegt damit am unteren Ende der vorigen Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent. Die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit halte an, sagte Firmenchef Karl Tragl.
In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa sechs Prozent auf etwas mehr als 550 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um zwei Drittel auf rund 41 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,8 auf 7,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Baumaschinenhersteller 26,7 Millionen Euro nach 9,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal habe sich die Dynamik zwar verbessert, konnte einen schwachen Jahresstart aber trotz Kosteneinsparungen nicht ausgleichen. So gingen in den ersten neun Monaten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis kräftig zurück.
/niw/zb
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wacker Neuson
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wacker Neuson
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Wacker Neuson News
Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, Wacker Neuson
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
Analysen zu Wacker Neuson SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|05.06.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|09.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|03.04.2025
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|Wacker Neuson SE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wacker Neuson SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen