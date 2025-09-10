Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 25,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 25,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 25,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,68 EUR. Zuletzt wechselten 66.898 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 13,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,808 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

