Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagmittag höher

12.09.25 12:07 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 25,14 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 25,14 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 25,18 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.660 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 13,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 39,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

