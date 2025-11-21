DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Aktie im Blick

21.11.25 12:04 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 22,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
22,68 EUR -0,28 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 22,68 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 22,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.082 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). 27,87 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 36,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,809 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 400,76 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

