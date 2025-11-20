Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 23,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Kontron-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,56 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,70 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 23,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.785 Kontron-Aktien den Besitzer.
Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 42,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,839 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,67 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 05.11.2025. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 400,76 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 427,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
