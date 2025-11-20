Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,62 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 23,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.076 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 29,76 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,67 EUR.

Am 05.11.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 427,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

