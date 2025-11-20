DAX23.496 +1,4%Est505.619 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.145 +2,6%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
Kurs der Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Nachmittag vor

20.11.25 16:09 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,76 EUR 0,08 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 23,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 23,82 EUR. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 83.838 Kontron-Aktien gehandelt.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,05 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,839 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 400,76 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

