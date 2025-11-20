Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,76 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 23,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 23,82 EUR. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 83.838 Kontron-Aktien gehandelt.
Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,05 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,839 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,67 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 400,76 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient
Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen