Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verliert am Freitagvormittag
Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 23,28 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Kontron-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 23,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 22,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.133 Kontron-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,59 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,74 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,809 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,67 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient
Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen