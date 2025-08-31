KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 128,60 EUR.

Die KRONES-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 128,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 128,60 EUR. Bei 129,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.367 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 168,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen