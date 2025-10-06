KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagnachmittag südwärts
Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 127,80 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,6 Prozent auf 127,80 EUR ab. Die KRONES-Aktie sank bis auf 127,00 EUR. Bei 130,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 15.180 Stück.
Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,08 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 21,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je KRONES-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,50 EUR an.
Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
