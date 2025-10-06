KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Montagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 127,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 127,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 127,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.350 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Bei 100,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,50 EUR für die KRONES-Aktie.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,86 EUR im Jahr 2025 aus.

