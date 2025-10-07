KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 128,40 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 128,40 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 702 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 13,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

