KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 130,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 130,20 EUR. Bei 129,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264 Stück gehandelt.
Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 11,98 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,97 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 168,50 EUR je KRONES-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.10.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
