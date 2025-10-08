DAX24.473 +0,4%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochvormittag tiefer

08.10.25 09:28 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 127,40 EUR abwärts.

Um 09:02 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 127,40 EUR. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 127,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 481 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 14,44 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,35 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,32 Mrd. EUR gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
