KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 128,60 EUR zu.

Das Papier von KRONES legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 128,60 EUR. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 129,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,40 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 17.193 Aktien.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,37 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,50 EUR je KRONES-Aktie aus.

KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,86 EUR je Aktie belaufen.

