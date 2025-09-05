KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag ins Plus

Blick auf KRONES-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 130,40 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR zu. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 131,20 EUR zu. Bei 130,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.628 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 30,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht