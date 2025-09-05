DAX23.758 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,94 +0,6%Gold3.657 +0,8%
Blick auf KRONES-Kurs

KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag ins Plus

10.09.25 12:05 Uhr
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 130,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
130,60 EUR 1,20 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR zu. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 131,20 EUR zu. Bei 130,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.628 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 30,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 168,50 EUR aus.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

