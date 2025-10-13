DAX24.326 +0,4%Est505.562 +0,6%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag gefragt

13.10.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag gefragt

Die Aktie von KRONES gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 128,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,20 EUR -3,00 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 128,20 EUR. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 127,20 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 2.739 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
