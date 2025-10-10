KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 128,20 EUR.

Um 15:49 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 128,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 128,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.641 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 13,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

