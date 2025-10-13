KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gesucht

KRONES im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 127,20 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 127,20 EUR nach oben. Bei 127,40 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 127,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 776 Stück.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,23 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,86 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

