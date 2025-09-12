KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 09:00 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 134,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 8,16 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,67 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,33 EUR je KRONES-Aktie an.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,12 EUR je Aktie belaufen.

