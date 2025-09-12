KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 135,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 11:45 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 135,60 EUR. Bei 134,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.722 KRONES-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 26,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,33 EUR je KRONES-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.net

